Nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, dalle 15.00 alle 18.00, come riportato ieri, torna a Porto Venere la “Piscina naturale”. Un’ordinanza del sindaco detta le regole per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, relative alla navigazione e non solo. QUA l’ordinanza completa.

L’articolo “Piscina naturale” in sicurezza, l’ordinanza che detta le regole proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com