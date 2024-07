Prima lo striscione sotto casa per convincere una 17enne a tornare con lei, poi le molotov nel portone: 23enne in manette

Genova. Prima ha stalkerato la ex fidanzatina minorenne per convincerla con messaggi, telefonate, scampanellate al citofono e anche con uno striscione sotto casa a tornare insieme sostenendo di “amarla fino alla morte”. Poi, quando ha saputo che la ragazzina – ormai molto spaventata dalla situazione – l’aveva denunciata, ha organizzato ben due spedizioni punitive con tanto di molotov, supportata da due amici. Per questo una ragazza di 23 anni è stata arrestata dai carabinieri.

La vicenda ha inizio a maggio di quest’anno quando una ragazza di 17 anni, che vive con i genitori nel quartiere di San Fruttuoso, aveva deciso di troncare la relazione con la 23enne. Da quel momento per lei la situazione si era fatta però pesante. Messaggi e telefonate per vedersi, parlarsi, per chiederle di ripensarci. Comportamenti che hanno creato enorme stress e disagio per la minore che alla fine, accompagnata dalla madre, era andata a sporgere denuncia.

