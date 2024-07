Rapallo: “Ora l’ostacolo dell’eventuale addizionale Irpef”

Da Marino Scarnati

Come previsto, il primo atto della “nuova” amministrazione é stato mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando la Tari, con l’aggravante di sottrarre al contempo delle risorse dedicate al turismo. Fare peggio di così era veramente difficile, forse impossibile, bisogna darne atto.

Il Sindaco sta facendo uso delle prerogative previste dalla legge nell’assegnare le deleghe agli assessori, a tenerle in parte per sé, a dare gli incarichi ai consiglieri della maggioranza, il fatto che alcuni di quest’ultimi li rifiutino a prescindere é quantomeno inusuale. Le firmatarie dell’accordo programmatico protocollato da Forza Italia e Fratelli d’Italia non sono state neanche consultate dalla prima cittadina. Sì, rientra nelle sue facoltà, però è un comportamento che può essere percepito come politicamente arrogante, un guanto di sfida che fa presagire un duello, potenzialmente fatale per questa Amministrazione.

