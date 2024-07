Riva Trigoso: sagra del Bagnun, in 5 mila in coda per il tradizionale piatto

Torna l’appuntamento con una tradizione tipicamente dell’estate sestrese, anzi rivana. Il Bagnun a Riva Trigoso, la sagra marinara in cui vengono distribuite gratuitamente gallette con acciughe, olio e pomodoro. Un semplice e antico piatto di origine marinara. Quella di oggi è la serata clou, perché la sagra è iniziata ieri e terminerà domani sera.

“È un evento che si ripete dal lontano 1960, nato dalla volontà di dare un’offerta turistica già in quegli anni, poi continuata grazie a Comune, Regione e Camera di Commercio, senza tralasciare il contributo fondamentale dei volontari – spiega Franco Po, presidente da quarantadue anni del Comitato del Bagnun -. Uno dei problemi che riscontriamo è quello dei costi: dell’olio extravergine, che ha raggiunto il prezzo di 14 euro al litro, mentre prima lo pagavamo a 5/6 euro al litro. E poi le acciughe , quest’anno poche per via della settimana di luna piena che fa rimanere i banchi sui fondali”.

