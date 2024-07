“Salute” dei Comuni, a Genova tre indicatori di massima fragilità: rifiuti, rischio frane e consumo di suolo

Genova. Raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani, superficie a rischio frane e consumo del suolo: sono questi i tre “punti deboli” di Genova secondo l’aggiornato Indice di Fragilità Comunale dell’Istat, una sorta di “indicatore” delle principali criticità ambientali, sociali ed economiche dei territori.

Come spiega l’Istat, il concetto di fragilità dei comuni è inteso come “l’esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica e alle condizioni di criticità connesse con le principali caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo”. Per elaborare l’indice, che nei giorni scorsi è stato aggiornato ed è riferito al 2021, vengono presi in considerazione dodici indicatori elementari (qui la mappa interattiva) che consentono di rappresentare le dimensioni più rilevanti della fragilità dei territori comunali.

