San Fruttuoso: sub colto da malore, scatta la macchina dei soccorsi

Verso le 15.00 un sub che esplorava i fondali di San Fruttuoso è stato colto da malore, a quanto pare in fase di risalita. Assistito dagli amici, da Camogli è partita l’idroambulanza della Croce Verde che ha prelevato e trasportato il paziente nel porticciolo di Camogli da dove poi, in ambulanza, ha raggiunto il pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano; probabilmente – ma è un’ipotesi che la Guardia costiera sta vagliando, il sub in fase di risalita potrebbe non avere rispettato le “Tabelle Odaglia” che indicano i tempi di risalita in rapporto alla profondità raggiunta. I soccorsi, oltre al 118 e alla Croce Verde di Camogli hanno interessato anche la Capitaneria di porto competente in materia.

(Foto consuelo Pallavicini)

