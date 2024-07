Sanità, in Liguria le “fughe” dei pazienti pesano quasi 70 milioni

Liguria. Peggiora il saldo della mobilità sanitaria in Liguria. Nel 2023 la differenza in termini economici tra le fughe dei pazienti verso altre regioni e quelli che scelgono i nostri ospedali per curarsi rimane nettamente negativa: 69,52 milioni di euro contro i 51,49 milioni del 2022 e i 46,29 milioni del 2021. A certificarlo è la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dell’ente.

La magistratura contabile, che ieri ha dato il via libera al bilancio della Regione con la solita eccezione sulla cartolarizzazione di Arte avviata dalla giunta Burlando, evidenzia la “necessità di migliorare l’attrattività del sistema sanitario ligure o di ridurre le fughe dei pazienti verso altre regioni (al netto dei casi, peraltro percentualmente rilevanti, ritenuti fisiologici dal ministero della Salute) o, ancora, di stipulare accordi con le regioni confinanti per contenere l’onere finanziario”.

