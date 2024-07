Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Dopo il concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo, un altro simpatico appuntamento, in vista delle celebrazioni in onore di Santa Margherita.

Sul palco, allestito in piazza Caprera, lo spettacolo di Gabriele Cirilli. Supportato da due bravissimi, giovani, attori, il comico di Sulmona ha portato un po’ di sana allegria tra il numerosissimo pubblico che ha invaso la piazza.

» leggi tutto su www.levantenews.it