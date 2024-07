Scienza, Arte ed Esperienza, il Blue Festival invade la Morin

Nuove date per il Blue Festival, la manifestazione giunta alla sua terza edizione che precede la 99esma edizione del palio del Golfo. Il festival infatti inizierà giovedì 25 Luglio alle 18 in Passeggiata Morin con la cerimonia di apertura. “Il Blue Festival si arricchisce di nuovi appuntamenti e si avvicina sempre di più la data della sua inaugurazione, che aprirà le porte alla 99esima edizione del Palio del Golfo. Questo evento a cui teniamo molto è pensato per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della tutela del mare, proprio mentre ci prepariamo alla sfida remiera più importante del nostro territorio. La Spezia è una città profondamente legata al mare e alla cultura marinara e proprio per questa nostra forte identità marittima è fondamentale organizzare eventi e iniziative come il Blue Festival, per mantenere un dialogo costante con le nuove e le vecchie generazioni e mantenere alta l’attenzione su una tradizione locale che affonda le sue radici molto lontano nel tempo”, ha spiegato il sindaco Peracchini che sarà presente all’inaugurazione.

Dai diritti degli Oceani, alle nuove tecnologie nella Blue Economy. Dalla fragilità alla forza dell’acqua celebrata con parole, musica e danza. Dai Maestri d’Ascia alle arti marinare che diventano occasione di lavoro e inclusività. Sono questi i temi che, come cime di una rete, si intrecciano nella terza edizione di Blue Festival, si svolgerà dal 25 al 28 Luglio e si chiuderà con lo spettacolo di danza la sera del 31 Luglio in Piazza Europa. Dopo l’inaugurazione delle 18 la giornata di giovedì 25 proseguirà alle 19 con il professor Antonio Di Natale, Esperto ONU per i Diritti dell’Oceano e figure di primo piano in Italia nel campo della Biologia Marina, svolgerà la Lectio Magistralis “L’Oceano, ancora poco conosciuto, i suoi diritti e le nuove sfide”. La scienza del mare sarà la protagonista di due momenti di confronto che si svolgeranno il Passeggiata Morin. Sabato 27 luglio alle 19 si potrà seguire un racconto affascinante, ricco di curiosità, storie di cultura industriale e scientifica, tecnologia e sostenibilità, dal titolo “Blue economy subacquea: il mare tra industria e scienza”. Domenica 28 alle 19 si affronterà un tema di primo piano per la nostra città: “Elettrificare le banchine del porto: come e perché”, un dibattito a più voci che partendo da una fusione tra economia e sostenibilità, analizza il futuro del porto, elemento caratterizzante di tutto il Golfo. La forza del linguaggio artistico e la capacità evocativa del racconto sono gli elementi di forza di questa terza edizione di Blue Festival. Tre gli appuntamenti che seguendo il filo delle emozioni. Venerdì 26 Luglio il palco di Piazza Europa ospiterà dalle 21 lo spettacolo “Il Vecchio e il Mare” di Ernest Hemingway di e con Sebastiano Somma e l’Orchestra da Camera della Campania. Capolavoro senza tempo che trova nella recitazione di Somma una nuova forza. La narrazione offre tanti riferimenti alla vita di oggi, tra chi è sul mare e chi no; il racconto di un’umana solitudine affrontata con caparbietà; l’eterno dramma dell’essere umano che vorrebbe sempre poter conoscere chi e cosa deve combattere e amare. Sabato 27 Luglio in Passeggiata Morin va in scena, per i bambini da zero a 99 anni, “Storie di Mare e di Abissi” a cura di Kraken Teatro con Cecilia Malatesta, Angela Teodori e il disegnatore Davide Faggiani. Si sa che conosciamo pochissimo degli abissi: ad oggi solo il 20% dei fondali marini dell’intero Globo è mappato. Forse si sa più di Marte che di quello che succede nelle profondità subacquee. Spesso sono l’immaginazione e la fantasia ad arrivare più in profondità, a scendere le 20MILA Leghe. Ed ecco qui la storia della ciurma della Fregata Lincoln a caccia di una misteriosa e mostruosa creatura marina, che si ritrova a bordo della più famosa nave sottomarina, il Nautilus del Capitano Nemo, scienziato, esploratore e vendicatore dei torti subiti da lui stesso e dai popoli oppressi. Grazie a Cecilia ed Angela seguiremo la storia dalla penna del grande Jules Verne al pennarello di Davide. Mercoledì 31 Luglio dalle 21 sarà l’Acqua la protagonista dello spettacolo “H2OMIX – Gli Illusionisti della Danza”. Le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli su musiche originali Diego Todesco comporranno i quadri scenici di questa produzione artistica di grande successo. La Compagnia, che da anni porta in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente, ha realizzato questo spettacolo che porterà gli spettatori a toccare l’acqua come elemento sacro di purificazione, ma anche riflesso dei nostri vizi, della nostra vanità come nel mito di Narciso. L’acqua è forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’uomo e questo viaggio illusionistico ci permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’Umanità ha verso la Natura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com