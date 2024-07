Teenage Dream Party, il musical-karaoke che ha fatto cantare e divertire Sarzana

Festa sobria e spensierata per ben più di tremila persone ieri sera in piazza Matteotti a Sarzana dove l’edizione 2024 di Moonland si è aperta con lo show Teenage Dream Party, un concentrato di cultura pop degli anni Duemila che ha fatto ballare, cantare e divertire i tantissimi giovani che già prima delle 20 si sono messi disciplinatamente in coda in attesa di prendere posto sotto al palco. Una lunga fila che dall’ingresso è arrivata fino a piazza San Giorgio e che, a causa dell’afflusso, ha fatto slittare di circa mezz’ora l’inizio del party vero e proprio, partito – quando tutti sono stati dentro – con un boato appena sul maxischermo è apparso il volto dell’icona di High School Musical Zac Efron. Il primo di una lunghissima carrellata di volti e voci della tv, della musica e, in piccola parte dei social, sulla quale si basa il successo di Teenage Dream, spettacolo ibrido fra karaoke, musical, concerto in playback e festa con animatori che sul palco hanno omaggiato Hannah Montana e il Re Leone, la Sirenetta e Frozen, Dragon Ball e i Pokemon (ma anche Grease e i Cesaroni) passando in rassegna tutti o quasi gli idoli dell’adolescenza di chi negli ultimi due anni ha riempito piazze e locali di tutti i luoghi nei quali ha fatto tappa il progetto.

