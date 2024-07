Tuffi, traversate e divertimento: con la Piscina naturale i bagnanti si riappropriano del Canale di Porto Venere

Alle 15 è iniziata la prima Piscina naturale di Porto Venere dell’estate 2024: divieto di navigazione nel canale che divide il borgo dalla Palmaria per tre ore e spazio ai bagnanti, che si riappropriano di un tratto di mare altrimenti inaccessibile a causa dell’andirivieni dei diportisti.

La calca soffocante degli anni scorsi non si è vista, almeno non nella prima mezz’ora dell’evento, quando però l’afflusso di giovani e giovanissimi era ancora in corso.

A incidere, forse, anche il giro di vite che l’amministrazione comunale ha dovuto dare nei giorni scorsi al consumo di alcolici e alla musica da parte dei locali per contenere gli effetti di una movida serale selvaggia che aveva portato residenti e turisti oltre al limite della sopportazione.

La piscina, così, ritorna un po’ alle origini, potendo essere vissuta come una giornata di divertimento e relax senza gli eccessi che l’avevano resa un appuntamento frequentatissimo dagli adolescenti ma anche sempre meno di appeal per le fasce di età più elevata.

