Turista bergamasco vola sugli scogli a Monterosso e si ferisce gravemente alla testa: soccorsi difficili, dopo oltre due ore portato in volo a Genova

A dare l’allarme è stata la comandante della stazione dei Carabinieri, che si trovava in spiaggia durante qualche ora di libertà. La scena che ha avuto l’arguzia di notare, d’altronde, non lasciava spazio a interpretazioni. Un giovane che si trovava nella spiaggia libera di Tragagià, in località Corone, a poche decine di metri dal centro storico del paese, si è diretto verso la scogliera e dopo alcuni minuti ha iniziato ad arrampicarsi sullo sperone di roccia, con l’intenzione di raggiungere la strada che si trova poco sopra. Ma a pochi metri dall’obiettivo gli è mancata la presa ed è precipitato sugli scogli.

La comandante, come detto, ha chiamato immediatamente i soccorsi. E in pochi secondi i primi soccorritori l’avevano già raggiunta: sì, perché proprio oggi in Piazza Garibaldi la Pubblica assistenza di Monterosso ha allestito una festa per raccogliere fondi da devolvere all’ammodernamento di un’ambulanza.

Gli scogli da raggiungere, però, si trovano oltre un piccolo braccio di mare e così la macchina dei soccorsi ha dovuto ingranare una marcia superiore.

Mentre l’ambulanza della Pubblica assistenza si portava sul posto, due militi hanno raggiunto gli scogli con il pattino del salvataggio per prestare le prime cure al giovane ferito, un turista bergamasco di 26 anni. Nonostante il volo e il grave trauma cranico riportato il ragazzo era cosciente.

