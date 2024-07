Uscio: il bookcrossing attivo in piazza della Resistenza

Dal Comune di Uscio

Anche a Uscio sbarca il bookcrossing. Su iniziativa del Comune e di un gruppo di cittadini, è stata collocata, in piazza della Resistenza, accanto alla Casa dell’acqua, la “casetta dei libri”.

Tutte le lettrici e i lettori possono scambiarsi i libri preferiti, utilizzando il capiente e grazioso scaffale, che non è da intendersi come deposito di volumi ingombranti e abbandonati in cantina, ma come un punto vitale di condivisione di titoli, autori, storie, avventure, idee e riflessioni.

» leggi tutto su www.levantenews.it