Varazze. Una persona è rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Varazze, in via Parasio. Per cause ancora da accertare, un automobilista di circa 70 anni è andato a sbattere violentemente contro un muro.

Dopo lo schianto l’uomo è rimasto incastrato all’interno della vettura. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento della squadra di Varazze dei vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.ivg.it