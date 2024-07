Via libera al nuovo asilo comunale di viale Bracelli a Marassi

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Polo per l’infanzia 0-6 in viale Bracelli in Valbisagno.

«È un intervento molto atteso, che offrirà alla Val Bisagno un polo per l’infanzia completamente nuovo, visto che verranno demoliti i due fabbricati e realizzata una struttura nuova e sicura – spiega il vicesindaco Piciocchi – anche questa scuola, che rientra nel piano dedicato all’edilizia scolastica, sarà finanziata con i fondi complementari al Pnrr. L’intervento andrà anche a sanare un’area che versa ormai da anni in una situazione di abbandono». Il costo dell’intervento è di 6,7 milioni di euro e il termine dei lavori è previsto per la fine del 2026.

