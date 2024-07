Automobilismo/ Ad Andrea Drago il 16° Slalom “Favale-Castello”

Da Emilio Burlando

Come da pronostico, sono state le vetture Sport ad infiammare lo Slalom “Favale – Castello” – trofeo “Danilo Mosca”. La sedicesima edizione della gara, organizzata dalla Scuderia Sport Favale 07, ha visto infatti il successo finale della Erberth R3 di Andrea Drago: il portacolori del sodalizio organizzatore ha preceduto, in graduatoria assoluta finale, tre mezzi motorizzati Suzuki, la Radical SR4 di Roberto Malvasio, la Radical SR3 di Gianluca Ticci, per la prima volta in gara con una vettura a tetto scoperto, e Damiano Furnari, in lizza con una Elia ST09. Drago ha fatto suo anche il Gruppo E2SC.

