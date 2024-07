Camogli: mostra di Alberto Perini, inaugurazione e novità

A Camogli, fino a domenica 4 agosto nello spazio di via della Repubblica 1, è allestita “Un mare per tornare” la nuova mostra del camogliese Alberto Perini. Oggi l’inaugurazione tra tanti estimatori ed amici che seguono il percorso dell’artista da tempo. Perini è anche l’autore di un quadro dedicato alla Stella Maris, in occasione dei 100 anni della ricorrenza, che sarà benedetto ed esposto stabilmente in basilica il prossimo agosto, così come dell’opera che sarà consegnata a Gerry Scotti nell’ambito del Festival della Comunicazione di settembre e del prossimo Piatto di San Valentino edizione numero 38.

Per l’amministrazione comunale presenti il vicesindaco Lorenzo Ghisoli; Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega a Cultura; i consiglieri comunali Claudio Pompei e Maurizio Castagna. Insieme ad Annalisa Vista, moglie di Perini nonché collaboratrice per l’organizzazione degli allestimenti, Farida Simonetti, presidente Fai Liguria; Danco Singer e Rosngela Bonsignorio, ideatori del Festiva della Comunicazione; Luciana Sirolla, presidente Ascot.

