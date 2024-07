Casa di Cassego: il “campo” per le scuole superiori

Si tiene a Cassego, dal 29 luglio al 4 agosto, l’ultimo dei tre “campi estivi” organizzati anche quest’anno dalla Pastorale giovanile della diocesi: quello per ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Ad accogliere i partecipanti ci saranno il responsabile della casa diocesana don Paolo Costa, i sacerdoti della Pastorale giovanile e i numerosi animatori ed animatrici. Per avere informazioni, quanti sono interessati, famiglie comprese, sono invitati a mettersi in contatto con i propri parroci oppure a telefonare ad Ester, telefono 375.7800436. Da quest’anno ci si può iscrivere anche scansionando il QR code allegato al manifesto pubblicato sui social e distribuito nelle parrocchie. Il “campo” terminerà domenica 4 agosto con la Messa all’aperto, alla quale sono invitati genitori, familiari ed amici.

L’articolo Ha preso il via la campagna “No Base Blu” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com