Chiavari: Roberta, appena diplomata all’Accademia, vuole disegnare gioielli

Roberta Casazza, 23 anni, è nata e cresciuta a Chiavari, frequentando il liceo artistico statale “Emanuele Luzzati”. Da sempre appassionata al mondo dell’arte ha continuato gli studi presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova con indirizzo Decorazione. In accademia ha ritrovato l’interesse per la gioielleria, settore lavorativo in cui è cresciuta grazie al lavoro dei miei genitori, grossisti di gioielli. Portando avanti questa passione si è dedicata alla lettura di testi riguardanti le pietre e i materiali preziosi e al loro disegno. Recentemente, più precisamente mercoledì scorso, ha concluso il suo percorso accademico magistrale, sviluppando un pensiero artistico che collega la storia, in particolare quella della decorazione, al lavoro della gioielleria.

Come ti sei trovata all’Accademia di Belle Arti di Genova? “Molto bene, sia dal punto di vista degli studi che come ambiente, molto stimolante sul piano artistico. Le materie sono molto varie, così da permettere di elaborare un percorso individuale”.

