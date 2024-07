Genova. Pretendeva di essere accompagnato a casa in taxi, anche se in macchina erano appena saliti tre giovani con un’altra destinazione. Per questo un ragazzo, chiaramente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si è arrabbiato e ha dato uno schiaffo al tassista prima di andarsene.

È successo in corso Italia intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, ma l’uomo ha rifiutato di sottoporsi a cure mediche e alla fine non ha sporto denuncia.

» leggi tutto su www.genova24.it