Il giovane regista savonese Francisco Saia apre il 70^ Taormina Film Fest

Taormina. E’ stato il giovane regista savonese Francisco Saia con il film “Il ladro di stelle cadenti” ad aprire la 70^ edizione del Taormina Film Fest 2024, uno dei festival più prestigiosi e longevi della storia.

Quello di Saia è un film di genere fantasy girato in italiano e in inglese, con un cast internazionale che vede spiccare figure note come: Daniel McVicar (conosciuto per la soap opera Beautiful), Hal Yamanouchi (Wolverine e Push), Clizia Fornasier (nota attrice di commedie), Jacopo Rampini e l’esordiente Leandro Baroncini. Il festival vede film e ospiti di spicco in gara come: Nicolas Cage, Bella Thorne, Sharon Stone, Christian De Sica, Carlo Verdone, Pilar Fogliati, Valeria Golino, Luca Barbareschi e molti altri ancora.

