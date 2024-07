Podenzana premiato a Ponzano: “La soddisfazione più grande è aver aiutato Pantani a vincere Giro e Tour”

“Un grande talento che ha saputo trasformare il proprio sacrificio in una virtù per il raggiungimento dell’obbiettivo degli altri. Uno sportivo, un uomo che ogni persona sarebbe orgogliosa di aver vicino”: questa la motivazione del conferimento all’ex ciclista bolanese Massimo Podenzana – due volte campione italiano, vincitore di una tappa al Giro e una al Tour, nove maglie rosa indossate, prezioso compagno di squadra, anche del grande Marco Pantani – della prima edizione del Premio del Ceramista, promosso dall’Unione ciclistica Ponzanese a ricordo dei lavoratori della ex Vaccari e dei loro famigliari; un riconoscimento che intende celebrare figure, sportivi e non, che hanno dato risalto al territorio.

