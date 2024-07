Quando i missionari metodisti e i salesiani decisero di investire sulla Spezia

Nella Spezia d’antan si contavano sparute presenze di riformati influenti nella vita cittadina. Fu invece un grande boom quando nel 1864 vennero i missionari metodisti che all’attività di proselitismo unirono l’apertura di una scuola che si tenne nei loro locali: prima in via del teatro (oggi Sapri), poi in via Da Passano. Era la dottrina luterana. Il fedele doveva essere istruito per leggere la Bibbia e partecipare attivamente alle funzioni religiose.

Nel ’66 fu la volta dell’inglese Edward Clarke che sulle sponde del Golfo aprì scuole e un orfanotrofio femminile. Con le rimesse arrivavate dalla madrepatria Clarke costituì una società, The Spezia Mission for Italy, che impiantò succursali in molte città italiane. Fu quello il primo brand spezzino a imporsi, seppur con capitali foresti, sulla scena nazionale. Alla fine degli anni Settanta vennero i Salesiani di Don Bosco ed aprirono pur essi scuole, anche per le fanciulle. La loro attività fu molto criticata dalla stampa locale del tempo che non esitava a storpiare il nome del fondatore in don fosco o don losco. Era la conseguenza di un diffuso clima anticlericale alimentato da comportamenti passati della Curia romana (l’atteggiamento antiunitario e la questione romana) e dalla politica presente del non expedit, l’altruità del cattolico rispetto alla vita pubblica nazionale.

