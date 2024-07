A lezione di scacchi in piazza Garibaldi a Rapallo in tutti i giovedì di agosto (1, 8, 15, 22 e 29) dalle 21 all’una. L’iniziativa, denominata “Notti bianche e nere”, fruisce del patrocinio del Comune di Rapallo ed è organizzata dalla società Ads Sammargheritese che allestirà alcuni tavoli e scacchiere con la presenza dei soci per giocare e divulgare la disciplina degli scacchi.

