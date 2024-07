“Ridere d’agosto”, lunedì sera a Villa Imperiale la commedia in genovese “O Ballin di Affari”

Genova. Lunedì 22 luglio ore 21.30 a Villa Imperiale di San Fruttuoso, nell’ ambito della rassegna teatrale organizzata dal Teatro Garage Ridere d’ Agosto..ma anche prima! va in scena la commedia in lingua genovese O Ballin di Affari.

L’agricoltore Gaitan Pestarin discute con la moglie Carolinn-a che vuole convincerlo a investire nell’acquisto di una gioielleria in quanto convinta di avere il pallino degli affari. Gaitan pensa invece che la terra sia un bene che non tradisce e che ognuno debba fare il proprio mestiere senza imbattersi in avventure, perciò nega il suo aiuto finanziario.

» leggi tutto su www.genova24.it