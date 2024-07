Alassio. E’ stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure il giovane di 25 anni che questa notte è rimasto ferito in una rissa in via Francesco Maria Giancardi ad Alassio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.40 per ragioni ancora da accertare.

» leggi tutto su www.ivg.it