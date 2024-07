Sandra Landi e le sue biografie imperfette a Pitelli

Aspettando la grande festa di Pitei in Cantina, dopo la rassegna Pitei Noir, continuano le serate nel fantastico borgo di Pitelli. Venerdì 26 luglio alle ore 21.15 si terrà nella piazzetta della Chiesa a Pitelli la presentazione del libro “Un’altra storia. Biografie imperfette da Lucy a Barbie” di Sandra Landi. Organizzato da ProLoco Pitelli.

Sandra Landi, scrittrice e saggista lavora nel campo dell’antropologia culturale e delle scienze sociali, con particolare attenzione alle storie di vita, ha scelto nel borgo di Pitelli la casa dove trascorrere le ferie estive, e trovare fonte di ispirazione per scrivere le sue storie. Storie di donne, catturate dalla Storia per narrare la loro storia. Dopo una indubbia esclusione o marginalizzazione, prendono la parola per raccontarsi con precisione e ironia; pur immerse nella loro temperie storica, non disdegnano di sottolineare le contraddizioni del loro e del nostro presente. Come se fossero capaci di conoscere cosa hanno detto e scritto di loro dopo di loro. L’autrice con intenzioni letterarie le rende protagoniste, iniziando da Lucy, l’australopiteco femmina, per giungere a Tina Anselmi, toccando ogni epoca nello scegliere personaggi dimenticati, come Gemma Donati, o quasi sconosciuti come Marozia, femme terribile degli inizi del secolo mille. In chiusura, Il Processo a Eva, un atto unico nato da una sollecitazione di Margherita Hack, che ha lo scopo di assolvere la prima donna dall’accusa di aver causato col peccato originale tutti i mali del mondo.

