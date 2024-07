Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

La giornata di sabato, è stata interamente dedicata ai festeggiamenti in onore di Santa Margherita, patrona della città.

Una piazza Caprera, invasa dalle classiche bancarelle, ove si può trovare un po’ di tutto, dai classici dolciumi, ai giocattoli, come in ogni festa cittadina, con tantissima gente, molti gli stranieri, sempre incuriositi da queste secolari tradizioni.

