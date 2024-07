Festeggiamenti per i 100 anni stazione ferroviaria di Sestri Levante (27 Luglio 1924 / 27 Luglio 2024)”, che si terranno a Sestri Levante dal 25 – Serata “Blues” – al 28 Luglio 2024 – “Levante Sound Fest Musica in Stazione”: Musica e Poesia chiuderanno i Festeggiamenti per i 100 anni della Stazione di Sestri Levante.

