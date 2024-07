Tragedia a Lerici: ragazzo di 28 anni muore annegato

Tragedia in mare di fronte alla Venere Azzurra di Lerici intorno alle 13 di oggi quando ha perso la vita un ragazzo di 28 anni in seguito probabilmente ad un malore che lo ha colto mentre stava facendo il bagno. I bagnini di tre stabilimenti, allertati da una ragazza che ha visto galleggiare il corpo privo di sensi vicino agli scogli, si sono gettati in acqua e lo hanno recuperato portandolo sulla battigia per prestare i primi soccorsi che si sono purtroppo rivelati vani. Sul posto sono giunti anche i medici del 118, la Pubblica Assistenza di Lerici, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Carabinieri con Polizia Locale.

