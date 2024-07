A Cairo la proiezione del film Simple Simon, il primo evento in Liguria del progetto cinemAutismo

Cairo Montenotte. La Città di Cairo Montenotte, in collaborazione con la Biblioteca F.C. Rossi, il Ferrania Film Museum, l’Associazione Autismo Savona Guardami negli Occhi APS e l’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino ETS presenta la visione gratuita del film Simple Simon di Andreas Öhman.

La commedia svedese, candidata nel 2010 agli Oscar per il miglior film straniero e mai distribuita in Italia, affronta con ironia e brio la ricerca da parte di Simon, ragazzo autistico, della ragazza perfetta per il fratello Sam e verrà proiettata venerdì 2 agosto alle ore 21 presso il suggestivo chiostro di Palazzo Scarampi a Cairo Montenotte.

