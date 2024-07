L’azienda di Santo Stefano Magra Lucchi e Guastalli ha conquistato i palati della giuria della Festa dell’olio di Leivi, aggiudicandosi il primo posto nella categoria DOP e tenendo alta la bandiera della produzione olearia del Levante ligure. Un primo posto doppio a pari merito che ha confermato l’azienda leader dell’olio extra vergine DOP, un riconoscimento al merito di una produzione di altissima qualità.

Il primo premio, ritirato da Maria Laura Landi, premiata anche come produttore più giovane, è stato attribuito all’ Olio DOP Olea Albero della Vita, monocultivar Razzola coltivata sulle colline di Santo Stefano Magra, a pari merito con lo stesso punteggio di 7.80, è salito sul podio l’Olio DOP Terre d”Amare, varietà Frantoio e Leccino, coltivate nella Tenuta Terre d’Amare a Riomaggiore.

“Una bella soddisfazione che premia il nostro impegno quotidiano nella creazione di un prodotto d’eccellenza -afferma Marco Lucchi, agronomo e titolare dell’azienda agricola Lucchi e Guastalli – siamo contenti di poter portare avanti una tradizione importante del nostro territorio e di raggiungire con il nostro lavoro standard di qualità molto alti. Credo sia importante valorizzare il lavoro di chi si occupa della terra e porta in tavola cibo di qualità, riconoscimenti di questo tipo permettono di far conoscere e dare valore all’olivicoltura, una materia affascinante e di grande importanza per il territorio ligure.”

L’azienda Lucchi e Guastalli è stata fondata nel 1992 e da allora ha svolto un importante lavoro di recupero di terreni abbandonati e di divulgazione in campo agricolo. La produzione di olio di elevata qualità è una delle principali attività dell’azienda, che porta avanti anche la produzione di miele, olive da tavola, vino e condimenti a base di olio extravergine di oliva.

L’articolo A Leivi due premi per l’azienda di Santo Stefano “Lucchi e Guastalli” proviene da Città della Spezia.

