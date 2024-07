Ad Albissola la quarta edizione del contest gastronomico “Pane acciughe e ceramica”

Albissola Marina. Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate, torna “Pane, acciughe e ceramica” con protagonista “Uga l’acciuga“ per le strade di Albissola Marina. E’ tutto pronto per mercoledì prossimo, 24 luglio, per la manifestazione ideata da Marzia Pistacchio e Indaco Eventi in collaborazione con il Comune di Albissola Marina e giunta alla sua quarta edizione. Buone e belle novità per quest’anno.

“Uga”, creata in ceramica da Monica Viglietti, sarà la protagonista di un contest gastronomico che avrà come tema “l’acciuga fashion day”. A giudicare i piatti in gara, ideati dai ristoratori, le gastronomie e i bar di Albissola Marina, una giuria di eccellenza, posizionata in Pozzo Garitta alle ore 19: la politica in cucina Renata Briano, il tik toker campione della nazionale italiana calcio non vedenti Sebastiano Gravina in arte Videociecato, l’artista Roberto Scarpone, la giornalista Paola Gavarone e l’esperta di moda Beatrice Zappa.

Intanto per i caruggi di Albissola i visitatori potranno apprezzare lo street food e la musica itinerante de Pulin and the Little Mice e curiosare tra i laboratori ceramici aperti per l’occasione. Grande spazio anche per i bimbi con una postazione di giochi gonfiabili in piazza Liguria.

