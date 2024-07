Alessandro Ebuli a Castelnuovo presenta la raccolta di racconti “In superficie sospeso”

Nuovo incontro con autore in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Il prossimo ospite della rassegna organizzata da Arci e Newcastle Book Company, sarà Alessandro Ebuli. L’autore spezzino sarà presente venerdì 26 luglio alle 19 per parlare della raccolta di racconti “In superficie sospeso” edita da Tempre edizioni. Ventidue racconti di fantasia in cui l’autore presenta tematiche sociali e descrive la realtà dei sobborghi, i dilemmi esistenziali e la crudeltà umana così come l’innocenza. Una raccolta dalla scrittura pungente, dai toni umbratili ispirata a differenti autori quali John Cheever, Charles Bukowski e Raymond Carver. A dialogare con l’autore Simona Albano Summer.

L’articolo Assemblea Lega B, all’unanimità impugnazione della delibera su regolamento elettorale Figc proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com