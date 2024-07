Anche a Carcare, Ceriale e Zinola l’Anpi propone la “Pastasciutta antifascista”

Carcare – Ceriale – Vado Ligure. Come già annunciato per Albenga, anche a Ceriale, Carcare e Zinola si terrà la “Pastasciutta Antifascista”, in ricordo del 25 luglio 1943, quando Mussolini venne destituito e arrestato, un avvenimento importante da festeggiare, che segnava la fine del fascismo dopo oltre vent’anni, anche se poi la guerra, si protrasse ancora per quasi 2 anni. Allora Alcide Cervi, noto antifascista di Campegine, Reggio Emilia, con la sua famiglia ed i suoi 7 figli, Gelindo, Antenore, Aldo, Agostino, Ferdinando, Ovidio, Ettore organizzarono una grande festa, cuocendo enormi quantità di pastasciutta, da offrire gratuitamente a tutti gli abitanti del paese.

La Pastasciutta Antifascista è un momento per ritrovarsi, per stare insieme e ribadire i valori dell’antifascismo, libertà, giustizia e democrazia. Le pastasciutte si sono diffuse in maniera esponenziale sia nel territorio nazionale, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, come risulta dall’elenco della rete delle pastasciutte, a cui aderiscono

oltre 200 sezioni ANPI.

