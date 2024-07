Calcio/ Un tris di giovani di gran livello alla Psm Rapallo

Continua a lavorare sui giovani la squadra di Mister Flachi. Questo pomeriggio infatti la PSM Rapallo ha chiuso tre importanti operazioni di mercato aggiudicandosi le prestazioni di tre giovani di ottimo livello con esperienza nel campionato di Eccellenza e Juniores Nazionale. Nicolò “Chicco”Costa leva 2005 non ha certo bisogno di presentazioni ex campione d’italia 22/23 con la Nazionale Under 18 ,due anni in eccellenza con 10 gol all’attivo con le maglie di Rapallo R.1914 e Atletich Club. Gabriele Animato leva 2004 trascorsi nelle giovanili del Genoa e Sestri Levante arriva dalla Società GolfoProRecco. Davide Mazzino leva 2005 promettente e fisico difensore di ottima prospettiva arriva dalla Juniores Nazionale della Lavagnese .