Covid, in una settimana casi aumentati del 73% in Liguria: ecco il parere degli esperti

Liguria. Da 212 a 367 nuovi casi nel giro di una settimana, in termini relativi un aumento del 73%. Anche la Liguria, come dimostrano i dati del bollettino settimanale compilato dal ministero della Salute, è stata investita dalla nuova ondata di Covid che riguarda tutto il mondo e che ha messo in allarme anche l’Oms, con un numero di positivi tra i pazienti con malattie respiratorie quintuplicato nell’arco di due mesi in Europa e Asia centrale. Ma c’è davvero da preoccuparsi? La risposta è no, secondo i maggiori esperti genovesi in forza all’ospedale policlinico San Martino.

“I numeri assoluti sono in crescita come in tutta Italia, però non hanno un grosso impatto dal punto di vista clinico – spiega Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene -. La Liguria viaggia sui 2mila tamponi a settimana, che rappresentano certamente la punta dell’iceberg, visto che da tempo i test vengono fatti in autoanalisi e i positivi reali sono certamente di più”. Per questo motivo oggi il tasso di positività è altissimo rispetto ai tempi più duri dell’emergenza, attestandosi nell’ultima settimana 15,9% nella nostra regione.

