Grande caldo estivo, il Comune di Spotorno ricorda i servizi per gli anziani presenti sul territorio

Spotorno. “L’estate 2024 seppur se in ritardo è arrivata e con essa si fa sentire il grande caldo. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Il livello più alto di calore è il 3 e rappresenta una vera condizione di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale di Spotorno.

“Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. In questi giorni è bene evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), ma trascorrendo le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca; se possibile utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre è consigliato indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), ripararare la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usare occhiali da sole – spiegano dal Comune -. E’ fondamentale assumere molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè e seguire un’alimentazione leggera. Anche quest’anno il Comune di Spotorno è attento al rischio per le condizioni di salute della popolazione del territorio ed in particolare per le persone anziane”.

