Il sommozzatore Paolo Cappucciati bissa il record internazionale: 24 ore in immersione nel Golfo dell’Isola

Bergeggi. È riemerso puntuale alle ore 16 di domenica, dopo 24 ore sott’acqua, nel corso delle quali ha anche mangiato, da buon ligure, trofie al pesto e fatto le parole crociate. Davanti ai Bagni Sirio di Spotorno, affollati da migliaia di persone, tra bagnanti, appassionati e curiosi, un commosso applauso ha accompagnato il ritorno sulla terraferma del 68enne savonese Paolo Cappucciati, protagonista di un’impresa suggellata dal bacio alla moglie Carola.

Il sommozzatore professionista, agonista pescatore subacqueo in apnea ed ex CT della nazionale italiana FIPSAS, ce l’ha fatta, bissando il suo stesso record internazionale conquistato nel 2013, grazie all’utilizzo di semplici attrezzature ricreative, e dimostrando ancora una volta la straordinaria resistenza e il profondo amore per il mare, in nome della sua salvaguardia. È stato un successo sportivo, scientifico e turistico, che conferma il valore del Golfo dell’Isola, la destinazione comprendente i Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio, e dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, come scrigno di bellezza e biodiversità.

