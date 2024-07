In sella allo scooter senza casco, fugge all’alt dei carabinieri: nello zaino oltre un chilo di hashish

Genova. Sorpreso a bordo di uno scooter senza casco, è scappato dando vita a un inseguimento culminato con un arresto e un’accusa di spaccio.

Al centro della vicenda un 25enne genovese intercettato la notte scorsa da una pattuglia dei carabinieri del radiomobile in corso Carbonara, a Castelletto. I militari hanno alzato la paletta per fermarlo, visto che era senza casco, ma il giovane non si è fermato e anzi ha accelerato, cercando di scappare tra le vie cittadine e arrivando sino in piazza Acquaverde, dove ha abbandonato lo scooter.

