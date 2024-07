Incidente stradale allo svincolo per Vezzano: motociclista trasferito d’urgenza in ospedale

Un altro incidente stradale segna questo luglio rovente. Poco prima delle 19 di questa sera per dinamiche in fase di accertamento un motociclista quarantenne è finito contro una barriera sul raccordo autostradale, in prossimità dello svincolo di Vezzano Ligure. A rimanere ferito è un 40enne, la cui moto si è spezzata letteralmente in due. Sul posto sono arrivate la Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia, la Pubblica assistenza di Follo e Delta 1 del 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Spezia e trattato in shock room. La Polizia stradale ha proceduto con i rilievi per comprendere le cause del sinistro anche se non sarebbe da escludere il coinvolgimento di un altro mezzo che avrebbe “stretto” la strada al motociclista, i Vigili del fuoco nella messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

