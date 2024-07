Levanto affina i dettagli, da stasera inizia la Festa del Mare

Non v’è dubbio che la Festa del Mare in onore di San Giacomo sia il più antico evento organizzato nella città di Levanto. Istituita nel 1969 per volontà della Confraternita di San Giacomo Apostolo, per ingrandire i festeggiamenti del Santo Titolare si è via via ampliata ai giorni antecedenti il 25 luglio. Viene organizzata e promossa ogni anno congiuntamente dal Gruppo Storico Borgo e Valle cui spetta il precipuo compito di organizzare la rievocazione storica, dalla Confraternita di San Giacomo Apostolo per la parte religiosa, il tutto con la collaborazione e il sostegno del Comune di Levanto e della cittadinanza. La festa prenderà il via stasera con la Santa Messa nel Triduo di preparazione alla festa, nell’Oratorio di San Giacomo Apostolo alle 21 officiata dal levantese, confratello e sacerdote, P. Dario Scopesi Oratorio di San Filippo Neri di Genova. Il Triduo proseguirà il 23 luglio con la Santa Messa in cui si terrà la cerimonia di ingresso dei nuovi confratelli e il 24 luglio.

Martedì 23 luglio con inizio alle 21.30 in piazza Cavour Concerto Orchestra di Fiati Città di Levanto, sotto la direzione del Maestro Andrea Bracco. Mercoledì 24 luglio, vigilia di San Giacomo, è il giorno dedicato alla rievocazione storica in costume per le Vie della Città. Alle ore 10.30, in piazza Cavour arrivo del “Gruppo Musici e Sbandieratori del Rione ‘Porta Fiorentina’ di Castiglione Fiorentino” con saluto al Gonfalone Comunale. A seguire Alzabandiera per i caduti in mare al “Monumento al Marinaio” in Piazza Colombo. Alle 17.30 incontro Fuori Porta tra il Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto costituito da Musici, Sbandieratori e Corte con il Gruppo Musici e Sbandieratori del Rione ‘Porta Fiorentina’ di Castiglione Fiorentino e con il “Gruppo Storico ’Compagnia del Piagnaro’ di Pontremoli (MS)”. Alle 20.40 nell’Oratorio di San Giacomo il saluto del Gruppo Storico Borgo e Valle al Santo, a seguire da piazza del Popolo la Partenza del Corteo Storico dei Gruppi intervenuti sino a piazza Cavour ove si terranno esibizioni di Musici e i Giochi di Bandiera.

