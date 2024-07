Muggiano in testa anche alla Venere, doppietta Fezzano

La prepalio della Venere Azzurra è gara di conferme. In una giornata di lutto per la tragedia che, alcune ore prima, ha colpito il golfo tutto con la morte del 28enne richiedente asilo nel mare di Lerici, alla sera ingozzi sono tornati a solcare l’afa dell’estate spezzina.

Tra i senior poco più di mezzo secondo tra Muggiano e Canaletto, che staccano le Grazie al terzo posto. Doppietta del Fezzano nella prepalio femminile e tra i junior con distacchi importanti rispettivamente inflitti a San Terenzo e le Grazie. Tra le donne squalifica per l’armo di Portovenere per zavorra non conforme.

