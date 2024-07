Negozi e ristoranti “denunciano” cali fino al 30 per cento. Il Comune cerca di rassicurare su commercio e viabilità

Non cala la preoccupazione nel commercio e nella ristorazione spezzina. Numerosi operatori in una recente ricognizione effettuata da Confartigianato La Spezia hanno denunciato cali di lavoro fino al 30 per cento. Un dato che ha fatto drizzare le antenne a chi è del settore e spinto l’associazione di categoria ad approfondire tutta una serie di questioni a partire dai servizi al turismoe al cittadino, alle infrastrutture, alla mobilità e fino al tema non di meno importanza legato al piano di marketing cittadino. Tra le preoccupazioni degli operatori, stando a quanto riferito dall’area sindacale dell’associazione di categoria, anche lo spostamento nei mesi estivi della vita serale verso Passeggiata Morin e Calata Paita.A rispondere alle domande di operatori e associazione di categoria sono stati gli assessori al Commercio Marco Frascatore e alla Mobilità Kristopher Casati che oggi pomeriggio hanno partecipato ad un incontro focalizzato su una serie di chiarimenti: come procede il piano di marketing lanciato recentemente dal Comune della Spezia, l’annosa questione dei dehors che non mettono d’accordo tutti, al ragionamento sulla cancellazione del passaggio dei corrieri nella pavimentazione del centro storico fino al cronoprogramma delle grandi infrastrutture quali la stazione ferroviaria di Migliarina e i parcheggi multipiano attualmente in fase di costruzione.

“L’incontro di oggi è una necessità – ha detto Antonella Simone dell’area sindacale – perché quello che percepiamo come associazione di categoria dai nostri associati di settori trainanti quali commercio e ristorazione è un calo generico del 20-30 per cento di lavoro. La Spezia sta facendo molto da tempo ma sono necessari una serie di chiarimenti anche per migliorare la progettazione per il futuro. In gioco ci sono molti elementi, non basta una bacchetta magica e il confronto è sicuramente l’arma migliore per andare avanti. Certamente non possiamo non prestare orecchio agli operatori che hanno scelto accoglienza e servizi come principali attività”.

