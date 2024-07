Orietta Sammaruco all’Arci Nave con “Il museo che non c’è”

Martedì 23 luglio alle ore 21,00 l’area verde del Circolo Arci di Nave, a Sarzana, vedrà ospite la studiosa ed esperta d’arte Orietta Sammaruco, con il suo ll libro Il museo che non c’è (Ed. Erga – Genova), volume che ripercorre la storia di ventotto artiste. “Un caleidoscopio di relazioni su ventotto artiste per valorizzare l’arte dimenticata”, spiega la nota introduttiva dell’iniziativa; artiste, si legge ancora, “che nella loro vita e nella loro attività artistica dovettero lottare per riuscire a esprimere la propria arte e superare le discriminazioni”. La serata, organizzata dal Circolo Pertini, sarà presentata da Giuliana Burzi.

