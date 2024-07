Parla Cassata: “Sensazioni positive, dall’anno scorso ci portiamo dietro il gruppo creato”

“Le sensazioni sono positive, è bello tornare in questo posto dove si sta molto bene. C’è entusiasmo, lavorando così la stagione inizierà nel migliore dei modi”. Parla così dal ritiro di Santa Cristina Valgardena Francesco Cassata, il centrocampista spezzino che comincia la sua seconda stagione con la maglia dello Spezia, una casacca molto pesante per il santerenzino, nato e cresciuto proprio nel Golfo dei Poeti. “Indossare la maglia dello Spezia è un’emozione bellissima e fortissima. Il senso di appartenenza è molto grande, vestire questa maglia per uno spezzino è motivo di orgoglio e una spinta per dare sempre di più”, racconta.

Una stagione che ha preso il via da oltre dieci giorni per le Aquile, che dopo la prima parte di ritiro a Follo è salito in Val Gardena, dove si è disputata la prima amichevole con l’Arminia Bielefeld. E dopo uno scorso campionato complicato, lo Spezia riparte con entusiasmo e con tanta voglia, oltre che da un gruppo consolidato che sarà un aiuto maggiore in vista della stagione in arrivo: “Dall’anno scorso mi porto via il gruppo. Siamo riusciti a costruire un gruppo vero, di uomini e calciatori validi. Dobbiamo ripartire da quello spirito costruito negli ultimi periodi”, prosegue Cassata. “Può essere l’arma in più. In un campionato come la Serie B, in cui gli equilibri sono livellati, lo spirito di gruppo fa la differenza. La continuità è una marcia in più. Non c’è il rodaggio iniziale che c’è con un allenatore nuovo. Quando un ragazzo si deve inserire in un gruppo coeso e rodato è più semplice”.

