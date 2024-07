Savona. Si chiude con un bell’argento l’avventura di Alessia Pittatore che ha conquistato il secondo scalino del podio nella specialità Pattinaggio di velocità ai Campionati Europei a Oostende, in Belgio.

Dopo una prima giornata già ricca di soddisfazioni per la rappresentativa italiana, è arrivata anche la prima medaglia in singolo per un’atleta di casa nostra.

