Pesca/ Campionati italiani, Marino secondo assoluto: Osardi ottavo

Da Umberto Righi, presidente Fima Chiavari



Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024, doppio impegno e doppia trasferta per i due atleti della FIMA Garbolino/JMC Chiavari, in Toscana e Trentino, con percorsi per entrambi ricchi di insidie. Claudio Marino, atleta di spicco del Gruppo Mosca FIMA, nel Sieve di Firenze, si doveva guadagnare un posto per la finale di settembre in Orco del Campionato Italiano Master di pesca mosca. Mentre il giovanissimo Nicola Osardi (15 anni) neo iscritto al Corso Mosca e vero talento nella disciplina, doveva vedersela con atleti più grandicelli nel Campionato Italiano Under 19 di pesca a mosca, nel torrente Chiese (Trento).

