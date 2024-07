Questo pomeriggio, alle 17 circa, un camioncino porter che percorreva via San Pietro si è ribaltato per cause al momento al vaglio della polizia municipale di Rapallo. Sono intervenuti il 118 con i volontari del soccorso di Sant’Anna, i vigili del fuoco. Il conducente, un uomo di 60 anni, è stato giudicato in un primo tempo in codice rosso per dinamica, derubricato poi in codice giallo. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

