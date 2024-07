Recco: lo scandalo pipì nell’angolo tra facciata e campanile della chiesa

In via San Giovanni Battista a Recco, la facciata della chiesa parrocchiale e il suo campanile formano un angolo, prediletto da chi ha la vescica debole od una prostatite non curata. E’ già avvilente vedere persone che fanno i bisogni in luoghi non delegati alla necessità (sia pure con l’attenuante che a Recco i gabinetti pubblici mancano). Ancora più grave utilizzare però la facciata di un monumento, perché tale la chiesa parrocchiale, primo edificio costruito dopo la guerra. Occorre dire che c’è chi cerca di cancellare le maleodoranti tracce del (o degli) incivili. Si può fare qualcosa per evitare che oltre ai cinghiali anche gli umani compiano nefandezze in pieno centro?

» leggi tutto su www.levantenews.it